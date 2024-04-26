Раскрыто состояние полицейского, раненого в перестрелке в Петербурге «Фонтанка»: раненый в Петербурге полицейский находится в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге нейрохирурги прооперировали полицейского, получившего ранение в плечо в ходе перестрелки, сообщает «Фонтанка». По данным издания, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Пострадавшим оказался 34-летний старший сержант полиции.

Как пишет «Фонтанка», раненый полицейский родился в Элисте, имеет высшее образование. Он женат и воспитывает дочь. Работает в УМВД по Адмиралтейскому району. В сентябре 2022 года был назначен на должность командира отделения взвода батальона патрульно-постовой службы.

Инцидент произошел ранним утром 26 апреля в квартире на Английском проспекте в Санкт-Петербурге. В полицию поступила информация о мужчине, который отравился препаратами от эпилепсии и стал вести себя неадекватно. Полицейские вместе с медиками вошли в квартиру и попытались вывести буйного мужчину, но он достал из-под подушки пистолет и выстрелил в одного из сотрудников. Пуля прошла через плечо и задела ему позвоночник.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что полицейского ранил из переделанного травматического пистолета Макарова мужчина по имени Михаил. Канал опубликовал фото помещения, в котором был ранен сотрудник полиции и оружия преступника.