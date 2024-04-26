В Петербурге застрелили мужчину, ранившего полицейского из пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские застрелили вооруженного мужчину, ранившего одного из сотрудников в плечо, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Инцидент произошел ранним утром в квартире дома на Английском проспекте. По данным «Mash на Мойке», мужчина разом съел около сотни таблеток от эпилепсии и стал вести себя неадекватно.

Информация об отравившемся мужчине поступила в полицию от бригады скорой помощи в 05:45 утра 26 апреля. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские вместе с медиками вошли в квартиру и попытались вывести буйного мужчину, но он достал из-под подушки пистолет и выстрелил в одного из сотрудников.

В ответ второй полицейский, в соответствии с законом «О полиции», применил табельное оружие, выстрелив в сторону вооруженного мужчины. От полученного ранения нападавший скончался, — сообщили в ведомстве.

Раненого полицейского доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным «Mash на Мойке», пуля прошла через плечо и задела ему позвоночник.

Ранее сообщалось, что конфликт между 40-летним мужчиной и 10 подростками закончился стрельбой в деревне Новое Девяткино в Ленинградской области. В местного жителя выстрелил из аэрозольного пистолета 15-летний парень.