Несанкционированное кладбище мусульман было обнаружено в Якутске

https://static.news.ru/photo/37c2d1fc-bf81-11ea-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ykt.sledcom.ru

Управление СКР сообщило о начале проведения проверки из-за обнаружения несанкционированного кладбища мусульман в Якутске. Захоронение было найдено в районе птицефабрики.

По словам следователей, им удалось обнаружить пять могил. Три из них были без надгробий.

Личности двух захороненных лиц установлены, по трем другим проводятся мероприятия по их установлению, — цитирует сообщение Znak.com.

В СК также подчеркнули, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки. На данный момент известно, что двое захороненных, чьи личности удалось установить — это уроженцы Таджикистана и Киргизии. Также к расследованию дела подключились руководители национальных общин.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Санкт-Петербурга спрогнозировали скорую нехватку кладбищ в городе. Причиной для этого может стать отказ комиссии по изменению Генплана увеличивать территорию под захоронения. На данный момент из запрошенных 530 гектаров одобрено лишь 187.