Несанкционированное кладбище мусульман было обнаружено в Якутске

Управление СКР сообщило о начале проведения проверки из-за обнаружения несанкционированного кладбища мусульман в Якутске. Захоронение было найдено в районе птицефабрики.
По словам следователей, им удалось обнаружить пять могил. Три из них были без надгробий.
Личности двух захороненных лиц установлены, по трем другим проводятся мероприятия по их установлению, — цитирует сообщение Znak.com.
В СК также подчеркнули, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки. На данный момент известно, что двое захороненных, чьи личности удалось установить — это уроженцы Таджикистана и Киргизии. Также к расследованию дела подключились руководители национальных общин.
NEWS.ru передавал ранее, что власти Санкт-Петербурга спрогнозировали скорую нехватку кладбищ в городе. Причиной для этого может стать отказ комиссии по изменению Генплана увеличивать территорию под захоронения. На данный момент из запрошенных 530 гектаров одобрено лишь 187.