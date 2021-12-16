Непривитых пенсионеров отстранят от работы в Новосибирске

Непривитых жителей Новосибирска старше 60 лет, которые работают, отстранят или переведут на удалённый режим с 21 января 2022 года, сообщает Сиб.фм со ссылкой на постановление главного санитарного врача региона Александра Щербатова. Ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как неблагоприятная, а заболеваемость среди лиц старше 65 лет превышает заболеваемость остального населения на 378%, указано в документе.

При этом среди погибших от коронавируса доля пенсионеров составляет 83,1%, а привились в этой возрастной группе только 43%.

Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы лиц в возрасте 60 лет и старше: с 21 января 2022 года — не имеющих прививок первым компонентом и/или однокомпонентной вакциной, с 21 февраля 2022 года — не имеющих законченного курса вакцинации, — указано в постановлении.

Ограничения не коснутся тех, кто уже переболел коронавирусом в последние полгода или получил медотвод.

Ранее центр Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» для борьбы со штаммом «омикрон», рассказал директор Александр Гинцбург. Сейчас вакцина проходит первую стадию клинических испытаний. Данные о её эффективности появятся на следующей неделе.