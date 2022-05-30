На юге России снова попытались поджечь военкомат Shot: в Крыму пытались поджечь военкомат

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28 мая ночью неизвестный попытался поджечь военкомат в Симферополе на улице Сельвинского, сообщает Telegram-канал Shot. В источнике уточнили, что злоумышленник перелез через забор, проник на территорию военного комиссариата, метнул «коктейль Молотова» в окно и скрылся. Уточняется, что от поджога здание спасла решетка, в которую попала бутылка с горючей смесью.

Сейчас следователи изучают записи с камер, на которых виден силуэт злоумышленника, — сказано в сообщении.

В источнике подсчитали, что за последнее время российские военкоматы пытались поджечь 17 раз.

Ранее в одном из районов Омска военкомат забросали «коктейлями Молотова». Инцидент произошёл в ночь на 13 мая. Неизвестный подошёл к окну первого этажа старого кирпичного здания, расположенного на улице Пушкина, и бросил в него несколько бутылок с зажигательной смесью.

Помимо этого в столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе утром 13 мая неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу с помощью «коктейлей Молотова». В МВД республики отметили, что возгорания были оперативно потушены.