СМИ: нехватка коечного фонда грозит регионам из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/ddea7560-14d3-11eb-9d18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регионам угрожает нехватка коечного фонда из-за нарастающей пандемии коронавируса. Уже сейчас в Нижегородской области занято почти 85% коек, в Санкт-Петербурге осталось 15% мест, в Воронежской области занято почти 90% фонда и приостановлен плановый консультационный приём граждан.

Пока региональные власти справляются с ситуацией, но если число заболевших будет увеличиваться с такой же скоростью, как в последние дни, то коек может не хватить. В Москве госпитализаций отмечается больше, чем на 15% по сравнению с прошлой неделей, в столице развёрнуто порядка 15 тыс. специализированных коек для борьбы с коронавирусом, сообщают «Известия».

Но ресурсы не безлимитны, поэтому россиян призывают выполнять все предписания Роспотребнадзора. Руководство Курганской и Астраханской области уже заговорило о дефиците коек. Сложившуюся ситуацию специалисты называют следствием человеческой безответственности.

Заместитель директора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава Павел Савчук пожаловался изданию, что люди не используют маски и не прислушиваются к словам специалистов.

Загруженность больниц растет из-за того, что граждане не соблюдают правила и нормы. Именно из-за этого будет много госпитализаций, — заявил специалист.

По итогам весеннего периода были сделаны серьёзные выводы, поэтому сейчас регионы могут быстро нарастить коечный фонд для заболевших коронавирусом. Проблем с оказанием помощи хроническим больным, несмотря на всю серьёзность ситуации, не наблюдается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство здравоохранения Республики Коми сообщило о последствиях распространения коронавируса. По данным местных властей, коечный фонд для больных COVID-19 в регионе заполнен на 75,5%.