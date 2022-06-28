Названы самые живописные места на Алтае

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Одним из самых живописных мест на Алтае можно назвать Чике-Таманский перевал, он расположен на высоте в 1295 метров и оттуда открывается отличный вид, пишет «КП-Новосибирск». Недалеко от села Чаган-Узун расположены горы, окрашенные в красный и желтые цвета, местные жители прозвали эту область Марсом.

Это место туристы открыли недавно. Если свернуть с трассы, проехать село Чаган-Узун, а потом проделать еще небольшой путь, окажешься у гор, окрашенных красными и желтыми цветами. Такую красоту туристы (а может, это началось с местных) прозвали Марсом, — пишет издание.

Также путешественникам стоит обратить внимание на Чуйские меандры — своеобразные петли, которые образует река Чуя. Вдоль такого тракта можно найти немало мест, откуда открывается потрясающий вид, однако к некоторым участкам получится добраться только пешком или на внедорожнике.

Помимо этого, туристам стоит посетить гейзерное озеро: оно так называется не из-за наличия гейзеров, а потому что водоем подпитывается от подземных источников. Оно необычно окрашено из-за разных видов глины и расположено возле села Акташ. На первом месте своеобразного топа расположилось непопулярное у туристов место, которое журналисты прозвали Юпитером.

Кош-Агачский район, с Чуйского тракта сворачиваете в село Кокоря. Там тщательно выспрашиваете местных о том, как найти цветные горы. Названия у этого места еще нет. Предлагаем считать это российским Юпитером, — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Москва и Казань стали самыми выгодными направлениями для путешествий по России. В среднем поездка в эти города обойдется в 28–38 тысяч рублей на человека.