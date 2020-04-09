Названы регионы, которым сложнее всего будет справиться с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5d13cc3e-7a05-11ea-b0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт назвал регионы, где сложнее всего будет справиться с коронавирусом и его последствиями. Это Северный Кавказ, Забайкалье, Мордовия и Марий Эл.

Об угрозах распространения инфекции рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Онт прокомментировал сообщение президента Владимира Путина о том, что регионам будет предоставлена федеральная помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Непросто, считает эксперт, будт Мордовии и Марий Эл с географической точки зрения. Плюсовая демография и невысокий уровень жизни могут сыграть не на пользу регионам Северного Кавказа. Трудно будет в отдельных регионах Сибири.

Закрытие границ между регионами вряд ли принесёт результат. Оно, по мнению Журавлёва, носит «исключительно эмоциональный характер» и служит для ощущения губернатора, что он «всё правильно сделал». Больные люди толпами в регионы не ездят, здесь проще усилить режим самоизоляции. И федеральные власти уже делают кадровые решения по итогам работы губернаторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин провёл совещание с фракцией ЛДПР в Государственной думе. Политик заявил, что ситуация с распространением коронавируса нанесёт серьёзный удар по российскому бюджету.