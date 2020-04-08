Мишустин: коронавирус серьёзно ударит по российскому бюджету

https://static.news.ru/photo/3406788a-492e-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Председатель правительства Михаил Мишустин провёл совещание с фракцией ЛДПР в Государственной думе. Политик заявил, что ситуация с распространением коронавируса нанесёт серьёзный удар по российскому бюджету.

Он отметил, что страна уже недополучила доходы от нефтегазового и других секторов, передаёт ТАСС. Теперь к этому прибавится COVID-19.

Это будет очень серьёзный удар по бюджету, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля президент Владимир Путин обратился к нации с третьим за последнее время заявлением по ситуации с коронавирусом в России. Президент отметил сложность ситуации, объявил о новых мерах финансовой помощи, но вместе с тем призвал региональные власти ослабить ограничения на территориях с благоприятной эпидемиологической обстановкой.