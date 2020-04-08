Мишустин: коронавирус серьёзно ударит по российскому бюджету

Председатель правительства Михаил Мишустин провёл совещание с фракцией ЛДПР в Государственной думе. Политик заявил, что ситуация с распространением коронавируса нанесёт серьёзный удар по российскому бюджету.
Он отметил, что страна уже недополучила доходы от нефтегазового и других секторов,
Это будет очень серьёзный удар по бюджету, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, 8 апреля президент Владимир Путин обратился к нации с третьим за последнее время заявлением по ситуации с коронавирусом в России. Президент отметил сложность ситуации, объявил о новых мерах финансовой помощи, но вместе с тем призвал региональные власти ослабить ограничения на территориях с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
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