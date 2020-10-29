Названы новые цены на проезд в общественном транспорте Петербурга

https://static.news.ru/photo/951de54e-19f9-11eb-92c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

С 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге повысятся цены на проезд в общественном транспорте. Источник в городском комитете по тарифам рассказал журналистам о новой цене проезда.

Стоимость проезда существенно подорожает только на разовый тариф. С 1 января стоимость такой поездки увеличится на 5 рублей. Стоимость одной поездки на наземном транспорте обойдётся в 55 рублей, жетон в билетной кассе можно будет приобрести за 60 рублей. Поездка по карте «Подорожник» подорожает на 1–2 рубля, пишут «Невские новости».

NEWS.ru писал, что единая проездная система появится с нового года в Москве и Подмосковье. К такой договорённости пришли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. С января 2021 года появится единая транспортная карта, которая будет работать не только в столице и Московской области, но и в других регионах России.