Единая проездная система появится в Москве и Подмосковье в январе

В Москве и Московской области в начале 2021 года появится единая билетная проездная система.
К такой договорённости пришли столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. На сегодняшний день жители Москвы и Московской области пользуются разными картами для оплаты проезда — «Тройкой» и «Стрелкой» соответственно.
По данным РИА Новости, главы субъектов
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Подмосковья будут стараться избежать введения в регионе электронных пропусков на передвижение в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.