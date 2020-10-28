Единая проездная система появится в Москве и Подмосковье в январе

https://static.news.ru/photo/6e6d00ce-19c7-11eb-af1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области в начале 2021 года появится единая билетная проездная система.

К такой договорённости пришли столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. На сегодняшний день жители Москвы и Московской области пользуются разными картами для оплаты проезда — «Тройкой» и «Стрелкой» соответственно.

По данным РИА Новости, главы субъектов договорились , что в январе 2021 года будет выпущена единая карта, действующая абсолютно в любом общественном транспорте. Она будет работать не только в столице и Подмосковье, но и в других регионах РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Подмосковья будут стараться избежать введения в регионе электронных пропусков на передвижение в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.