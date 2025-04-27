Названы дата и место похорон убитого генерала Москалика Москалика похоронят 29 апреля на мемориале «Пантеон защитников Отечества»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ярослав Москалик

Похороны заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика состоятся 29 апреля, сообщает Telegram-канал со ссылкой на источники в военном ведомстве. Генерала похоронят на территории военного мемориального комплекса «Пантеон защитников Отечества».

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» расположен на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи Московской области. Там хоронят военных и государственных деятелей, космонавтов и других значимых лиц.

Автомобиль Москалика взорвался днем 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда. Его отбросило взрывной волной, он скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемым в убийстве Москалика оказался Игнат Кузин, имеющий вид на жительство на Украине. Мужчину схватили в Турции и доставили в Москву. Следователи работают с задержанным. Ранее ФСБ опубликовала видео допроса Кузина.

Кузину уже предъявили обвинение в теракте. Он признался в совершении преступления, рассказав, что его завербовали сотрудники СБУ. По предварительным данным, за преступление ему пообещали $18 тысяч.

На допросе он пояснил, что приехал в Россию в сентябре 2023 года и проживал на территории Московского региона в ожидании указаний от СБУ. Спустя год он начал слежку за Москаликом.

Впоследствии Кузин приобрел автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда. Компоненты взрывного устройства он получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи.