Названа цель атаки дрона ВСУ в Липецке Артамонов: дрон ВСУ пытался атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник пытался атаковать объект в промышленной зоне Липецка, угрозы атаки жилого массива не было, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, власти решили не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА. В настоящий момент режим угрозы БПЛА в регионе отменен, добавил он.

[Украиной] была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было, — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ несколькими беспилотниками атаковали село Муром в Шебекинском районе. В одном из частных домовладений после удара начался пожар. Второе взрывчатое устройство с дрона не сдетонировало.

Кроме того, ВСУ атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа. Глава региона уточнил, что один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их госпитализировали.

В апреле силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Воронежской областью. Губернатор Александр Гусев уточнил, что пострадавших среди мирных граждан нет, однако на территории одного из частных домовладений осталась большая воронка после падения аппарата.