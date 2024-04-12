Двое белгородцев госпитализированы после удара беспилотника Гладков: в Белгороде два человека получили осколочные ранения после взрыва БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа, один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, в результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что при взрыве беспилотника также был поврежден фасад здания. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее мэрия Белгорода объявила об опасности нападения беспилотных летательных аппаратов на территории города. Местных жителей призывали сохранять бдительность.

После этого Минобороны России сообщило об ударе украинских беспилотников по Белгородской области. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны России сбили в небе над регионом пять дронов.