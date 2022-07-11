Назван способ справиться с нехваткой электромощностей в Забайкалье Депутат Гурулёв: для борьбы с нехваткой электромощностей в Забайкалье нужна единая энергетическая компания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высоковольтная ЛЭП (линии электропередачи)

Для борьбы с нехваткой электромощностей в Забайкалье нужно создать единую энергетическую компанию, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв, передаёт «МК в Чите». Главной задачей он назвал обеспечение электроэнергией добывающих предприятий на Удокане, сейчас для их работы электричество закупают в якутском городе Нерюнгри.

Нам нужны государственные предприятия генерации. Считаю, что нужно восстановление РАО «ЕС России», когда за счёт всех генерирующих станций будет выровнен тариф, который даст возможность развиваться всем регионам, — сказал Гурулёв.

Он добавил, что в регионах есть электростанции, с помощью которых можно было бы усилить мощности, но оборудованию на них уже более 70 лет.

В июне стало известно, что Росатом построит ветропарки в Чукотском автономном округе. Правительство Чукотского автономного округа и АО «НоваВинд», которое является дивизионом Росатома по ветроэнергетике, заключили соглашение о строительстве ветропарков в регионе. Их планируют ввести в эксплуатацию до 2027 года.

Также Росатом построит атомную станцию малой мощности в Якутии. Госкорпорация договорилась с Минвостокразвития России об индикативных условиях концессионного соглашения для создания атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н.