Назначен начальник регионального управления ФСБ в ДНР Начальником УФСБ по ДНР назначен генерал-майор Олег Боломожнов

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В Донецкой Народной республике образовали региональное управление Федеральной службы безопасности, говорится в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. В сообщении отмечается, что главой местного управления ФСБ назначен генерал-майор Олег Боломожнов. УФСБ по республике организовали в соответствии с позициями указа президента страны Владимира Путина от 31 декабря прошлого года.

Начальником УФСБ России по Донецкой Народной Республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов, — сообщили в Штабе теробороны ДНР.

Уточняется, что правовой основой деятельность управления является Конституция РФ, закон «О Федеральной службе безопасности», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты страны.

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