Нарушителей самоизоляции в Крыму освободили от штрафов 9 мая

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Сотрудники правоохранительных органов в Крыму не штрафовали в День Победы нарушителей самоизоляции, а ограничивались разъяснительными беседами. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, власти накануне праздника специально договорились с МВД о временной отмене штрафов, понимая, что крымчане захотят почтить память погибших в Великую Отечественную вону родственников. Послабление не афишировалось, чтобы не увеличивать число людей на улицах 9 мая.

Аксёнов добавил, что празднование юбилея Победы прошло в Крыму спокойно. Каких-либо происшествий зафиксировано не было, сообщает РИА Новости.

Режим самоизоляции будет действовать в республике до 11 мая. Размер штрафа за его нарушение варьируется от 1 до 5 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму официально подтверждён первый случай смерти от коронавируса. Жертвой инфекции стала 70-летняя пациентка Сакской больницы. Всего в республике выявлено 168 случаев заражения COVID-19.

В России, согласно последним данным, выявлено 209,6 тысячи случаев заражения. Более 34 тысячи человек выздоровели, 1,9 тысячи умерли. В Москве более 109 тысяч заболевших, свыше 13 тысяч выздоровели, 1068 скончались.