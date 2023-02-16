Начальницу отдела Минобороны нашли мертвой под окнами дома Mash на Мойке: начальницу отдела Минобороны нашли мертвой под окнами дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что начальницу управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу (ЗВО) нашли мертвой под окнами многоэтажного дома в Санкт-Петербурге на Замшиной улице. По информации канала, ее тело было обнаружено под окнами дома, в котором жил ее бывший муж. Незадолго до смерти она звонила экс-супругу.

Как пишет Mash, позже документы и вещи погибшей были обнаружены на общем балконе на 16-го этаже. По данным канала, у женщины были проблемы со здоровьем. Ее гибель, как передает Mash, подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.

Ранее в подмосковной деревне Голиково найдено тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова. В правоохранительных органах считают, что он покончил с собой.

В августе прошлого года в подмосковном городе Пушкино нашли тело заслуженного дипломата СССР Ювеналия Шелакова. Сотрудника советской дипмиссии обнаружили мертвым 5 августа в одном из домов на улице Розы Люксембург в микрорайоне Заветы Ильича. Шелаков покончил с собой. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что у мужчины в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем.