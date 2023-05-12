На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников Российские военные уничтожили на Запорожском направлении семь украинских БПЛА

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Российские вооруженные силы на запорожском фронте успешно обезвредили три украинских беспилотника и четыре дрона-камикадзе, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева. По его словам, помогли, в том числе, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и четыре БЛА-камикадзе, — заявил Гордеев.

Он также отметил, что в районе Полтавки на запорожском фронте была уничтожена временная база противника с помощью реактивной артиллерии, а в районе Гуляйполя боевой расчет самоходной артиллерийской системы «Гвоздика» уничтожил украинскую минометную группу.

Дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль «Казак» в районе Малой Токмачки и два пикапа противника в районе Новоданиловки, — добавил Гордеев.

Всего с начала спецоперации на Украине российскими войсками были уничтожены 421 украинский самолет, 230 вертолетов и 4074 беспилотника, а также 421 зенитный ракетный комплекс, 9096 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня и 10 124 единицы специальной автомобильной техники.

10 мая Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского самолета Су-27. Воздушное судно было сбито в районе города Изюма Харьковской области.