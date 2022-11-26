На встрече моржей в Подмосковье утонул мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковном Фрязино во время встречи любителей моржевания утонул 47-летний мужчина, сообщает MK.RU. По данным издания, он провалился под лед.

Инцидент произошел на берегу озера Большое. Любители моржевания устроили в водоеме заплыв, а также вели небольшие лекции о пользе зимнего закаливания. В какой-то момент один из гостей провалился под лед — очевидцы сразу же бросились спасать мужчину, однако он пошел ко дну.

На место случившегося вызвали скорую помощь, полицию и спасателей. Водолазы спустя некоторое время подняли со дна озера тело.

В июле на пляже «Парус» в Тамбове утонул шестилетний ребенок. Мальчик играл в зоне, которая отведена специально для детей, но в какой-то момент скрылся под водой. Спасти его не успели, он скончался.

Летом 17-летний подросток из Бурятии спас тонущую подругу из реки Уды возле Улан-Удэ, однако попал в глубокое место и не смог выбраться сам. Трое друзей юноши не успели его спасти, поэтому доплыли до берега и вызвали спасателей.