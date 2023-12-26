На Украине косвенно признали потерю Марьинки BBC: генштаб Украины косвенно признал потерю Марьинки

Фото: МО Украины

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 26 декабря отсутствует упоминание боевых действий в районе Марьинки, о взятии которой заявил министр обороны России Сергей Шойгу. На это обратила внимание Русская служба BBC.

Журналисты напомнили, что раньше в сводках украинский генштаб регулярно писал о боестолкновениях на территории этого населенного пункта. Однако последнем докладе упоминаются только боевые действия на Марьинском направлении в районе Новомихайловки, которая находится в шести километрах к югу от самой Марьинки.

О взятии Марьинки под полный контроль российскими войсками 25 декабря Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что за девять лет украинские войска создали в Марьинке мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в городе более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией.

Шойгу добавил, что установление контроля над Марьинкой позволяет эффективнее защищать Донецк от обстрелов со стороны противника. Путин поздравил Шойгу и попросил передать слова благодарности всем причастным.

Военный корреспондент Андрей Руденко считает, что взятие Марьинки российскими войсками — это серьезный удар для ВСУ. По его словам, такой успех ВС РФ нанес противнику серьезное моральное потрясение.