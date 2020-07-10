На трассе между Красноярском и Дивногорском оползень перекрыл движение

Пресс-служба ГИБДД сообщила об инциденте на 33 км автодороги Р-257 «Енисей» между Красноярском и Дивногорском. В результате оползня было перекрыто движение.
К месту происшествия незамедлительно выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Она занялась очисткой дороги. Тяжёлая техника убирала грунт и камни. На данный момент движение восстановлено по одной полосе. Его регулируют дорожные полицейские.
Также в ГИБДД рекомендуют использовать альтернативные варианты объездов — автодорогу Р-255 «Сибирь».
NEWS.ru писал ранее, что Московские городские службы начали работать в усиленном режиме в связи с сильными ливнями. В начале июля в городе выпало до 60% от месячной нормы осадков.
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