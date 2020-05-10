На Ставрополье ограничения по COVID-19 продлили до 18 мая

https://static.news.ru/photo/fd2c2eda-92ad-11ea-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Владимиров Фото: gubernator.stavkray.ru

Власти Ставрополья продлили ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, до 18 мая.

Как заявил губернатор края Владимир Владимиров, в настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не даёт оснований для отмены ограничений.

Он отметил, что с 18-го числа «планируется введение обязательного масочного режима», однако до этой даты гражданам также рекомендуется в общественных местах носить медицинские маски.

На Ставрополье режим самоизоляции был введён в конце марта. Все жители при передвижении по своему населённому пункту должны иметь спецпропуска, пишет «Интерфакс-Юг».

По последним данным, в крае выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 289 человек выздоровели, умерли 50 пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Ставрополье принят закон о дополнительной помощи медикам, борющимся с коронавирусом в регионе. В частности, медики, заразившиеся СOVID-19, получат по 1 млн рублей.