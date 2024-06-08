На рейде в Севастополе уничтожили безэкипажный катер

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press/Global Look Press

Мэр Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил происхождение громких звуков, которые были слышны в районе Стрелецкой бухты. По его данным, российский флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер.

По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации, — написал Развожаев.

Во время выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Черном море морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер, сообщали в Минобороны РФ. Инцидент произошел 7 июня около 15:30 в юго-западной части моря. В этот же день около 15:00 мск были обнаружены еще два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Они были уничтожены с помощью армейской авиации.

Михаил Развожаев на днях заявил, что корабли Черноморского флота не оставляли Севастополь и продолжают выполнение тактических задач. По его словам, корабли поменяли тактику и не стоят в бухте, продолжая уничтожать безэкипажные катера противника. Флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно громит морские беспилотники, которые пытаются подойти к Севастополю, уточнил Развожаев.