На Камчатке построят лабораторию по изучению климата и океана

Читайте нас в Google Новости

Камчатская лаборатория станет объединением ведущих дальневосточных центров и будет формировать банк живых организмов, пишут argumenti.ru. Помимо этого, научный центр займётся изучением проблемы исчезающих видов.

Лаборатория будет изучать формирование и возникновение новых видов морской фауны, так как именно Камчатка является центром видового разнообразия Северной Пацифики.

Научный центр займётся актуальной проблемой попадания различных видов флоры и фауны в красную книгу: исчезающие организмы требуют особенно внимательного и бережного отношения. Невозобновляемые ресурсы Земли могут быть полностью утрачены, если человек не научится регулировать процесс их добычи.

Ранее NEWS.ru выяснил, как человечеству сохранить климат и экологию в эпоху активного потребления ресурсов.