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На Камчатке построят лабораторию по изучению климата и океана

15:00, 15 ноября 2021
На Камчатке построят лабораторию по изучению климата и океана Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Камчатская лаборатория станет объединением ведущих дальневосточных центров и будет формировать банк живых организмов, пишут argumenti.ru. Помимо этого, научный центр займётся изучением проблемы исчезающих видов.

Лаборатория будет изучать формирование и возникновение новых видов морской фауны, так как именно Камчатка является центром видового разнообразия Северной Пацифики. 

Научный центр займётся актуальной проблемой попадания различных видов флоры и фауны в красную книгу: исчезающие организмы требуют особенно внимательного и бережного отношения. Невозобновляемые ресурсы Земли могут быть полностью утрачены, если человек не научится регулировать процесс их добычи.

Ранее NEWS.ru выяснил, как человечеству сохранить климат и экологию в эпоху активного потребления ресурсов.

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