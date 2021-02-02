На дезинфекцию гостиниц в Москве потратят 63 млн рублей

https://static.news.ru/photo/36bd05ba-6554-11eb-8bbd-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении в 2021 году из городского бюджета 63,2 млн рублей на дезинфекцию гостиниц, предназначенных для размещения медработников, участвующих в борьбе с COVID-19.

Как сообщает «Москва 24», обрабатывать планируется помещения, оборудование, вентиляционные системы и прочие объекты гостиничной инфраструктуры. В 2020 году работы по дезинфекции за счёт бюджетных средств проводились в 46 столичных отелях. Под размещение медработников тогда выделили порядка 13 тысяч номеров. Сейчас в девяти гостиницах, продолжающих участие в программе, проживают около 700 медиков.

Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах заработала в Москве 12 апреля 2020 года. Она позволила защитить от заражения коронавирусом их семьи снизить вероятность попадания инфекции в стационары. В отелях — участниках программы для врачей и среднего медперсонала было организовано двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой.

Как писал NEWS.ru, в течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. У 1597 новых пациентов недуг проходит без клинических симптомов. Больше всего случаев за сутки выявили в Москве (1701), Санкт-Петербурге (1484) и Московской области (1053). Отмечается, что с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 3 884 730 человек.

Как рассказали в оперштабе, за прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 22 372 пациента с диагностированным COVID-19. Всего за период распространения инфекции с недугом смогли справиться 3 340 545 россиян. Также сообщается, что в течение прошедших суток в стране умерли 539 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции в России выросло до 74 158.

В больницах российских регионов освободилось уже более 33% коек, предназначенных для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и призвал освобождающиеся койки «незамедлительно возвращать в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю».