https://static.news.ru/photo/e0e78e3a-32b9-11ea-b748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Бригадир оленеводческой бригады «Пионер» пропал ещё 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда он выехал на снегоходе. Вертолёт вылетел на его поиски 26 декабря. Определить точное местоположение оленевода было невозможно, так как его спутниковый телефон разрядился. В итоге мужчину нашёл местный житель в 200 километрах от Рыркайпия.

Он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней. В медицинской помощи он не нуждается, — сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот.

Как пояснил представитель администрации Эгвекинота, оленевод выжил, так как смог укрыться в рыбацком балке (домике) и топить его подручными материалами.

Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней, — добавил представитель администрации.

Как писал NEWS.ru, оленеводам в Ямало-Ненецком автономном округе не хватает женщин. Представительницы прекрасного пола не желают выполнять трудоёмкую работу бесплатно и кочевать по тундре с мужчинами. Чумработницы, к примеру, должны поставить чум из десятков тяжёлых жердей и накрыть его шкурами оленей менее чем за час, чтобы семья оленевода не замёрзла в сильные морозы. Также женщинам необходимо шить одежду, разделывать туши и готовить еду в суровых условиях. Женщины-аборигены всё чаще остаются работать в посёлках, где есть школа и не нужно отправлять детей в интернат за сотни километров.