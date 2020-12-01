Мурашко оценил объём свободных реанимационных коек в регионах

https://static.news.ru/photo/094c1e40-33cc-11eb-b308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реанимационные койки в России имеются в достаточном количестве, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, на данный момент проблемы с оказанием реанимационной помощи отсутствуют.

Но хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц всё-таки увеличилось, — отметил он во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко сообщил, что резерв коек для пациентов с COVID-19 в 17 регионах России составляет менее 5%. Он добавил, что порядка 21% из развернутых в РФ 276 тысяч коек в настоящее время свободны.

За прошедшие сутки в России жертвами коронавируса стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 пациентов. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (6524), Московской области (1104) и Санкт-Петербурге (3697). Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека. Таким образом, с начала пандемии с вирусом справились 1 803 467 заболевших россиян.