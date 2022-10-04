Муфтий ЛНР: Донбасс не вернется в состав Украины из-за ее агрессии Муфтий ЛНР Гамбаров: республики Донбасса не вернутся в состав Украины из-за ее агрессии

Фото: lug-info.com

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) ЛНР Эльдар Гамбаров заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области не вернутся в состав Украины. Киев не имеет шансов из-за агрессивной и милитаристской политики по отношению к этим регионам, отметил он в беседе с РИА Новости.

После многолетних обстрелов и постоянной украинской агрессии по отношению к ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям не может быть и речи об их возвращении в состав Украины. Это государство, которое якобы желает мира, на самом деле бомбит и уничтожает наше мирное население, — подчеркнул Гамбаров.

Он добавил, что Украина может даже не намекать регионам на совместное счастливое будущее. Его в ЛНР связывают лишь с Россией, в том числе с единоверцами.

ДУМ ЛНР находится под каноническим руководством Духовного собрания мусульман России (ДСМР). <...> У нас полное взаимодействие и понимание по всем вопросам, — заключил муфтий.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы 3 октября приняли федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Решение было принято на внеочередном заседании нижней палаты парламента. Документы днем ранее внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин.