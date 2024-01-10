Мост в Иркутской области обрушился под тяжестью лесовоза

Фото: t.me/kobzevii

Мост через реку Полива в Усть-Илимском районе Иркутской области на границе с Красноярским краем обрушился, не выдержав тяжести лесовоза, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, водитель не пострадал. Повреждения получил прицеп.

На технологической дороге, которая принадлежит УИ ЛПК (группа «Илим»), разрушилась переправа в сторону населенного пункта Чемдальск. Дорога и, собственно, мост не предназначены для проезда гражданского транспорта. Конструкция упала под тяжестью лесовоза, который принадлежит частной компании, — говорится в сообщении.

Руководитель региона добавил, что обрушившийся мост летом 2019 года был обследован и признан годным к эксплуатации. На данный момент в этом месте сделан объезд, чтобы не прерывать дорожное сообщение.

В минувший понедельник в Белоруссии в ходе демонтажа обрушился пролет моста через реку Неман. В результате инцидента пострадали два человека. Также из упавшего в воду экскаватора вызволили машиниста. Всех отправили в больницу.

До этого сообщалось, что жители поселков Матросово и Малая Матросовка оказались отрезаны от Калининградской области из-за разрушенного понтонного моста. Оборвавшийся трос удалось восстановить, однако сам мост нельзя свести из-за неравномерного становления льда.