Жители двух поселков РФ отрезаны от Большой земли из-за разрушения моста Mash: понтонный мост снесло в Калининградской области

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Жители поселков Матросово и Малая Матросовка оказались отрезаны от Калининградской области из-за разрушенного понтонного моста, сообщил Telegram-канал Mash Amber. По информации канала, оборвавшийся трос удалось восстановить, однако сам мост нельзя свести из-за неравномерного становления льда.

В поселках, отрезанных от Большой земли, проживают свыше 150 человек. Сотрудники регионального Министерства чрезвычайных дел вынуждены переправлять людей к области на катере. За прошедший день судном воспользовались порядка 100 раз. Для осуществления перевозок приходится рубить лед подручными средствами. В поселках также были организованы дежурства для предоставления жителям своевременной помощи.

Ранее сообщалось, что в Тынде Амурской области мальчик с инвалидностью добирался до школы через прогнивший трубопровод. Ребенок проживает в микрорайоне Беленький, а школа, в которой он учится, — в центральной части Тынды. Мост, который соединяет эти два района, снесло во время наводнения в 2022 году. C тех пор его так и не починили.