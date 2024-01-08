В Белоруссии обрушилась часть моста через реку Неман МЧС Белоруссии: два человека пострадали при обрушении пролета моста через Неман

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В Белоруссии в ходе демонтажа обрушился пролет моста через реку Неман, сообщила пресс-служба МЧС страны. По данным ведомства, в результате инцидента пострадали два человека.

В Лидском районе обрушился пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман. Инцидент произошел сегодня в 10:23 вблизи д. Тосино Лидского района. В результате падения плиты получили травмы два человека, проводившие демонтаж моста, а также в воде оказался экскаватор с машинистом, — сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что спасатели транспортировали пострадавших с помощью трехколенной лестницы. Также из упавшего в воду экскаватора вызволили машиниста. Всех отправили в больницу. Причины произошедшего устанавливаются уполномоченными органами.

Ранее временно перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту, сообщила пресс-служба переправы. Причины введения ограничений не уточнялись. Гражданам, находящимся в зоне досмотра, посоветовали сохранять спокойствие.

До этого сообщалось о работе ПВО в районе Керченского пролива. Кроме того, канал сообщил о звуках взрывов у юго-востока Крыма и Новороссийска. Также российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымом.