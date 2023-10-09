Москвичей предупредили об обложных осадках и гололедице Синоптик Тишковец: на этой неделе москвичей ждут обложные осадки и гололедица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая неделя в Москве отметится холодной погодой с обложными дождями, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По словам метеоролога, затяжные дожди ожидаются в четверг, 12 октября. Предполагается, что теплая погода вновь установится в российской столице в субботу, что связано со смещением антициклона.

Тишковец подчеркнул, что во вторник, 10 октября, в Москве ожидаются кратковременные дожди. Осадки также выпадут и в среду вечером. При этом метеоролог предупредил, что в ночные часы столбики термометров в российской столице опустятся до минусовой отметки, что может привести к образованию гололедицы на дорогах.

Лишь с приближением выходных, к субботе, инициативу перехватит антициклон, распогодится, ну и столбики дневных термометров устремятся к отметке +10 градусов, — рассказал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в период с 9 по 15 октября в азиатской части страны установится аномально теплая погода. Речь идет о Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. Ожидается, что показатели температуры воздуха днем будут колебаться в пределах от +15 до +18 градусов.