Москвича задержали за попытку сорвать сирень за забором Верховного суда

https://static.news.ru/photo/da4c15c8-983f-11ea-81d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Москвы задержали за попытку проникнуть на территорию Верховного суда РФ. 54-летний мужчина перелез через ограду ведомства, чтобы нарвать сирень, но на место тут же прибыл отряд Росгвардии.

Мужчину отвезли в полицию, где он признался, что шёл мимо суда и увидел за забором куст белой сирени, цветы с которого захотел сорвать для возлюбленной, — сообщает Telegram-канал Baza.

Нарушитель также пояснил, что из-за карантина и закрытия магазинов, ему было сложно придумать иной подарок для жены к четвёртой годовщине свадьбы.

Как писал NEWS.ru, актриса Агата Муцениеце, которую на днях увезли в отделение для проверки пропуска на выход из дома в связи с мерами самоизоляции, просто оказалась жертвой обстоятельств. Звезда оказалась в не том месте, заявила её адвокат Жанна Михална. По её словам, информация о том, что артистка устроила скандал, не соответствует действительности. На светскую львицу не составляли административный протокол. Кроме того, адвокат подтвердила, что актриса возмущена стройкой на Берёзовой аллее в столице. Они намерены бороться с этим, хотя понимают, что шансов выиграть это дело практически нет.