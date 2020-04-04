Москва сравнялась с Петербургом по уровню самоизоляции

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Жители Москвы стали на 56% реже пользоваться личными автомобилями по сравнению с 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

В настоящий момент на дорогах свободнее на 85%, чем было три недели назад. Также москвичи стали меньше ездить на такси и каршеринге, за неделю поездки уменьшились на 69%. В метро...