Москва сравнялась с Петербургом по уровню самоизоляции

Сервис «Яндекс.Карты» проанализировал индекс самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге. По данным приложения, столица показала такой же результат, как и город на Неве.
В двух городах индекс составил 3,6 балла. Это означает, что большинство людей находятся дома. Ранее в Санкт-Петербурге показатель достигал 3,7 баллов.
На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса в большинстве российских регионов введён режим самоизоляции. Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин ужесточил карантинные меры. По данным на 4 апреля 2020 года, в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
Как ранее писал NEWS.ru, жители столицы начали гулять на крышах домов из-за карантина.
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