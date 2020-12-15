Московские власти не видят поводов для полного локдауна

https://static.news.ru/photo/a491858e-3f02-11eb-b7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каких-либо предпосылок для введения в Москве полного локдауна сейчас нет, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мы надеемся всё-таки избежать локдауна. <...> В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет, — сказал он.

По его словам, во многих странах уже ввели серьёзные ограничения. В некоторых государствах введён комендантский час, в некоторых — локдаун на месяц, отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, в новогодние праздники дополнительных ограничений не планируется.

И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают, — добавил он.

15 декабря столичные врачи выявили 5418 новых случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в больницы Москвы госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находится 419 человек.

Общее число инфицированных за время пандемии в Москве достигло 703 502.

В начале декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период. По его словам, власти вынуждены заботиться о здоровье как местных жителей, так и гостей. Елин добавил, что Эрмитаж и Русский музей не будут работать в новогодние каникулы.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится. Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, на выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря, писал NEWS.ru.