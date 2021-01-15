Московские пробки достигли семи баллов

https://static.news.ru/photo/4f433a5c-57f1-11eb-9725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пробки в столице усиливаются из-за погодных условий. Оценка заторов выросла до восьми баллов из максимальных десяти.

Наибольшие проблемы наблюдают автомобилисты на въездах в мегаполис. Пробки образовались на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Симферопольском и Волковском шоссе по направлению в центр. Также затруднения наблюдаются непосредственно в центральной части Москвы — стоят Садовое кольцо, Моховая и Пятницкая улицы, Новый Арбат, а также Софийская, Пречистенская, Москворецкая и Болотная набережные, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Кроме того, проблемы испытывают автомобилисты на отдельных участках Третьего транспортного кольца (на севере и западе) и МКАД (на севере, юге, юго-востоке и востоке).

Днём 16 января температура воздуха в Москве может опуститься до минус 17 градусов. Ожидаются снег и метель, возможны снежные заносы. Скорость ветра, по прогнозам, составит до 15 метров в секунду. 17 января похолодает до минус 20 градусов днём и минус 22 градусов ночью.

Накануне в российском сегменте Интернета появилась пугающая фотография обледеневшей Останкинской телебашни. Некоторые увидели в этом зловещий знак, другие стали гадать, что же это за природное явление. В частности, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал белый налёт обычной изморозью. Это вид атмосферных осадков, который представляет собой кристаллические или зернистые отложения. При условии влажной и одновременно морозной погоды такое можно увидеть на проводах и ветвях деревьев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что типично «русская зима» с сугробами и морозами, которая пришла в Москву, сохранится в столице до конца января. Небольшое потепление можно ожидать в третьей декаде месяца, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.