Момент прилета управляемой ракеты по танку ВСУ в Запорожье попал на видео

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные запустили управляемую ракету по украинскому танку в зоне СВО, кадрами с моментом прилета поделился Telegram-канал «Иди и смотри». На записи видно, что российский боец отправляет снаряд, через некоторое время гремит взрыв. Уточняется, что происходящее было запечатлено на Запорожском направлении.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил о неудачной попытке ВСУ осуществить наступление в районе населенного пункта Работино. По словам авторов, танки ВСУ подорвались на минных заграждениях, после чего пехота была вынуждена спрятаться в лесопосадке. Военкоры также сообщили, что в районе населенного пункта Вербовое российские десантники вступили в бой с подразделениями ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении американской боевой машины пехоты Bradley в зоне боевых действий. Кроме того, российским военнослужащим удалось поразить немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000. За сутки подразделения ВСУ наступали девять раз. Все попытки атаки были отражены.