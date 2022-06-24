Момент крушения транспортного самолёта в Рязани попал на видео

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Россия. Рязанская область. Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 на месте падения

Появилось видео крушения транспортного самолёта в Рязани. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot. В результате ЧП погибли четыре человека и ещё пять пострадали.

Судя по кадрам, двигатель Ил-76 загорелся ещё в воздухе, — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жёсткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Отмечается, что полёт проводился без груза и являлся учебным. После выявления неисправности экипаж принял решение посадить самолёт на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.

Крушение самолёта Ил-76 произошло рано утром 24 июня. Самолёт упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.