Появилось видео крушения транспортного самолёта в Рязани. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot. В результате ЧП погибли четыре человека и ещё пять пострадали.
Судя по кадрам, двигатель Ил-76 загорелся ещё в воздухе, — отмечается в сообщении.
Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жёсткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Отмечается, что полёт проводился без груза и являлся учебным. После выявления неисправности экипаж принял решение посадить самолёт на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.
Крушение самолёта Ил-76 произошло рано утром 24 июня. Самолёт упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.