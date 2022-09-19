Момент гибели девочки на тренировке по плаванию в Подольске попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девочка-подросток утонула в одном из бассейнов Подольска на тренировке в секции синхронного плавания, передает РЕН ТВ. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, 14-летняя школьница потеряла сознание, после чего захлебнулась.

На видеозаписи видно, что девочке пыталась помочь одна из тренеров. Женщина вытащила девочку из воды, позвала на помощь медика и еще нескольких сотрудников бассейна. Тем не менее спасти подростка не удалось.

По факту гибели спортсменки возбудили уголовное дело. По неподтвержденным данным, после ЧП была задержана тренер девочки по плаванию. В настоящее время с ней проводятся следственные действия.

Ранее стало известно о гибели 13-летней школьницы в бассейне в Москве. Девочка потеряла сознание в начале тренировки. Ее доставили в реанимацию, но она скончалась, не приходя в сознание.

Ранее врачи Видновской больницы спасли утонувшего шестилетнего мальчика. Ребенок с семьей поводил время на природе, а когда взрослые отвернулись, подошел к водоему и упал в него. Малыша с признаками острой дыхательной недостаточности доставили в больницу, где привели его в чувство.