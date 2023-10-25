Пьяная россиянка забыла коляску с ребенком в лифте Молодая мать забыла ребенка в лифте в Краснодаре

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Молодая женщина в Краснодаре оставила своего ребенка в лифте вместе с коляской, сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань». По информации канала, мать была в состоянии алкогольного опьянения и забыла свое чадо, выйдя на нужном этаже.

По данным канала, обнаружив пропажу, она зачем-то достала на 13-м этаже пожарный рукав и включила воду, затопив все этажами ниже. В среду, 25 октября, ее навестили сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в Краснодаре потерялся двухлетний ребенок. Мать выпустила его из виду, пока снимала деньги в банкомате. Полицейские отследили его маршрут по камерам видеонаблюдения. На следующий день его нашли в компании посторонней женщины. Она пояснила правоохранителям, что хотела помочь ему отыскать родителей. В органах проверяют ее мотивы.

До этого стало известно, что сотрудники ГАИ в Ростове-на-Дону эвакуировали автомобиль с ребенком внутри. Владелица припарковалась неподалеку от магазина и ушла за покупками, оставив сына в машине. Она потребовала извинений от инспекторов, когда пришла на штрафстоянку. Однако там свою вину не признали. Сейчас она ищет очевидцев, которые могут подтвердить ошибку инспекторов.