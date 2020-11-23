Минздрав направит медиков в пять регионов для помощи в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6bf33e4c-2d97-11eb-a773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для улучшения работы с амбулаторными больными коронавирусом министерство здравоохранения направит медиков в пять регионов для улучшения ситуации. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Амбулаторное ведение пациентов — тот блок, который позволяет нам сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам. По-разному [им] пользуются регионы. В пяти регионах мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются бригады специалистов федерального уровня, — приводит слова Мурашко ТАСС.

За прошедшие сутки по всей России специалисты подтвердили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в РФ COVID-19 заразились 2 144 502 человека, вылечились 1 611 445 граждан, скончались 36 540 россиян.

В Москве за 24 часа медики выявили 6866 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности за время пандемии в городе коронавирусом заразились 560 579 человек. По выздоровлении были выписаны 5064 пациента. Всего после заражения поправился 410 641 житель столицы.

Как писал NEWS.ru, на прошлой неделе суточный показатель по заболеваемости коронавирусом составлял от 1,8 до 57,5 случаев на 100 тыс. жителей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.