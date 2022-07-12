Миколог предупредил жителей Подмосковья о «нашествии» ядовитых грибов Миколог Вишневский предупредил жителей Подмосковья о «нашествии» ядовитых грибов

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Бледная поганка

В Подмосковье все чаще встречаются ядовитые грибы, в регионе растет все больше бледных поганок из-за потепления, считает миколог Михаил Вишневский. Он также предупредил местных жителей об опасности распространенного в Московской области гриба — галерины окаймленной, которая по внешнему виду похожа на обычные опята, передает «Радио 1».

Из-за потепления, которое идёт последние десять лет, идут изменения в составе видов грибов. И, к сожалению, появляется больше ядовитых. Например, у нас в Московской области стало гораздо больше бледных поганок. И она жмётся к городам, к дачным посёлкам, потому что там потеплее. Ещё один смертельно ядовитый гриб — двойник летнего опёнка: галерина окаймлённая. Лет десять назад у нас её почти не было, а сейчас все леса её поросли, и уже есть случаи серьёзных отравлений, — посетовал Вишневский.

Он добавил, что из-за потепления в Подмосковье появились грибы-трутовики, которые раньше считались редкостью в этих широтах. Также в Московской области все чаще встречается гриб рейши, его нередко используют в восточной медицине. Миколог добавил, что местные жители могут встретить в лесах растущий гриб-баран, он полезен для женского здоровья.

Вишневский ранее рассказал, какие грибы можно вырастить на дачном участке. Проще всего высадить те грибы, которые не зависят от произрастающих рядом деревьев, например шампиньоны или вешенки. Более вкусные грибы — подберёзовики, лисички или белые — вырастить чрезвычайно сложно. Миколог предостерёг россиян от недобросовестных продавцов, которые продают такие грибы в пакетиках. По словам Вишневского, ничего из таких пакетов не вырастет, потому что грибница не может жить в таких условиях.