Мэр Южно-Курильска Власенко подал в отставку

https://static.news.ru/photo/6da30082-18ee-11eb-a97c-fa163e074e61_660.jpg Фото: yuzhnokurilsk.ru

Глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко подал заявление об уходе со своего поста.

Вячеслав Власенко подал заявление в отставку по собственному желанию, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации Сахалинской области.

В сообщении отмечается, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поддержал отставку Власенко, так как считает его работу на посту неудовлетворительной.

В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может, — отметили в пресс-службе губернатора.

Решение о том, кто займёт место Власенко на посту мэра Южно-Курильского района, примут местные депутаты.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник сахалинского агентства по рыболовству был уволен после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области из-за показанной в презентации карты с японскими Курилами.