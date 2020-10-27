Мэр Южно-Курильска Власенко подал в отставку

Глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко подал заявление об уходе со своего поста.
Вячеслав Власенко подал заявление в отставку по собственному желанию, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации Сахалинской области.
В сообщении отмечается, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поддержал отставку Власенко, так как считает его работу на посту неудовлетворительной.
В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может, — отметили в пресс-службе губернатора.
Решение о том, кто займёт место Власенко на посту мэра Южно-Курильского района, примут местные депутаты.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник сахалинского агентства по рыболовству был уволен после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области из-за показанной в презентации карты с японскими Курилами.
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