На Сахалине чиновник лишился работы, показав карту с японскими Курилами

https://static.news.ru/photo/f1c04722-177b-11eb-8e27-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству был уволен после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области из-за показанной в презентации карты с японскими Курилами.

Она была взята с японского ресурса в Сети. На ней Курильские острова имели тот же цвет, что и остров Хоккайдо. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.

По данным издания Sakhalin.info, заседание проходило несколько недель назад, а чиновника уволили только в понедельник, 26 октября.

Губернатор региона Валерий Лимаренко был возмущён поступком чиновника. Было проведено служебное расследование, которое признало виновными двух человек: сотрудника и руководителя агентства по рыболовству Ивана Родченко. Последнему объявили выговор.

За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом, — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что неприкосновенность госграницы закреплена в Конституции, а намёки на её искажение неприемлемы.

NEWS.ru писал, что новый премьер Японии Ёсихидэ Суга намерен добиться окончательного решения территориального спора с Россией об островах южной части Курильского архипелага. Политик уверен, что необходимо «поставить завершающую точку», не откладывая переговоры до следующих поколений.