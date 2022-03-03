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Мэр Рязани отказалась от проведения широких масленичных гуляний

16:06, 02 марта 2022
Мэр Рязани отказалась от проведения широких масленичных гуляний Елена Сорокина Фото: glavarzn/vk.com
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Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила о решении отменить гулянья в честь Масленицы по этическим соображениям, пишет «МК в Рязани». При этом она отметила, что местные скульпторы уже начали творческую работу по благоустройству города. Например, планируется изготовить из сена скульптуры, посвящённые Масленице.

Мы приняли решение по этическим причинам не проводить в городе широких масленичных гуляний, — подчеркнула Сорокина.

Мэр уточнила, что часть мероприятий пройдёт в онлайн-формате. Более того, в социальных учреждениях будут работать «небольшие масленичные локации».

Ранее стало известно, что модель Эйфелевой башни высотой пять метров установят на дне карьера Абрашино в Новосибирской области. Разработал проект Николай Киселёв.

Сейчас модель башни стоит на льду. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню.

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