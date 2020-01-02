Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому региональные власти получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в прошедшем году.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, деньги
Больше всего средств на премии выделено Крыму, Кабардино-Балкарской Республике и Москве.
Меньше всего средств поступит властям Астраханской области — 20 млн рублей.
Ранее NEWS.u писал, что президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности повышается с 2,5 до 10 млн рублей.
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