https://static.news.ru/photo/ea48708e-2d28-11ea-b12c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому региональные власти получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в прошедшем году.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, деньги распределены между субъектами Федерации, занимающими места с 1-го по 71-е как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по достижению значений показателей, сгруппированных в экономический, социальный и внутриполитический блоки, в отдельности.

Больше всего средств на премии выделено Крыму, Кабардино-Балкарской Республике и Москве.

Меньше всего средств поступит властям Астраханской области — 20 млн рублей.

Ранее NEWS.u писал, что президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности повышается с 2,5 до 10 млн рублей.