Мечтавший выступать в UFC рукопашник чуть не убил школьника в Орле Задержан избивший подростка в центре Орла спортсмен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орле задержали спортсмена-рукопашника, который в центре города избил школьника за то, что они столкнулись плечами, передает «Орел 24». Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и заверил, что впредь такого не повторится. При этом уточняется, что ранее он уже привлекался к ответственности за угон автомобиля.

По данным источника, молодой человек воспитывался в цыганской семье и с седьмого класса находился на домашнем обучении. На спортивном сайте E-Champs в его анкете указано, что он мечтает выступать в UFC.

Задержанный утверждает, что, нападая на подростка, действовал в порядке превентивной обороны. Они столкнулись плечами со школьником, после чего спортсмен заподозрил, что несовершеннолетний распылит в него перцовый баллончик.

Инцидент произошел 27 июня. Подросток неожиданно, что видно по камерам видеонаблюдения, нанес один сильный и точный удар 15-летнему школьнику. После тот упал без сознания и был доставлен в НКМЦ. им. З. И. Круглой. Мама пострадавшего обратилась в СМИ. Несколькими днями позже ситуацию под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 6 июля 2024 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что жителя Оренбурга отпустили на свободу после жесткого избиения 17-летнего молодого человека, подрабатывающего компьютерным мастером. По словам пострадавшего, мужчина обвинил его в продаже неработающей видеокарты.