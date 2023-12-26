МЧС: пожар на месте атаки ВСУ в Феодосии ликвидирован

Пожар на месте атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Феодосии ликвидирован, сообщил замначальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. По его словам, которые приводит РИА Новости, на месте остается группировка спасателей.

На данный момент основные все пожары локализованы и ликвидированы. Там остается еще группировка работать МЧС, — приводит его словам агентство.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что территория порта в Феодосии оцеплена, жители нескольких домов будут отселены. Также он заявил, что в результате атаки ВСУ один человек погиб и двое получили ранения. Также повреждения получили шесть зданий. Позже Игорь Скуртул уточнил, что в результате атаки пострадали пять человек. По его словам, ситуация находится под контролем.

По данным Минобороны РФ, из-за взрыва большой десантный военный корабль «Новочеркасск» получил повреждения. В ведомстве пояснили, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет. В ходе противовоздушного боя в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24, которые выпустили ракеты по Феодосии.

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что комбинированные атаки на Россию являются военными операциями Запада. Он объяснил, что ВСУ используют военную технику западных стран, а удары на российские объекты планируются в США и Великобритании.