Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию возросло Пять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Феодосию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму в результате ночной атаки на Феодосию пострадали пять человек, сообщил РИА Новости замначальника республиканского МЧС Игорь Скуртул. По его словам, ситуация находится под контролем.

На данный момент все основные пожары локализованы и ликвидированы. Всего было задействовано с момента вызова 250 человек личного состава и 50 единиц техники, — рассказал Скуртул.

Замначальника крымского МЧС добавил, что на месте работает межведомственная группа для оценки ущерба, нанесенного поврежденным домам. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что территория порта в Феодосии была оцеплена после вражеской атаки. Он заявил, что жители нескольких домов будут отселены.

Позже Аксенов заявил, что один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки ВСУ на Феодосию. Он уточнил, что повреждения получили шесть зданий.

Telegram-канал Baza сообщал, что в Феодосии эвакуировали около 350 человек из ближайших к порту домов. По информации канала, людей доставили в пункты временного размещения, которые местные власти развернули в школах. Baza сообщала, что площадь пожара в порту превысила тысячу квадратных метров.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео ночного удара по Феодосии. По его словам, взрыв был очень мощный, предположительно, при ударе были использованы ракеты Storm Shadow.